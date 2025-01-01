В Перми мужчина распылил в продуктовом магазине слезоточивый газ Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми в отдел полиции поступило сообщение от администрации супермаркета на ул. Солдатова о том, что незнакомец взял с полки шесть упаковок сыра и попытался скрыть их под курткой.

Сотрудники магазина заметили подозрительного покупателя и хотели его остановить. В ответ на это злоумышленник использовал перцовый баллончик и скрылся с места происшествия.

В результате оперативно-разыскных мероприятий, проведённых сотрудниками уголовного розыска, подозреваемый был задержан. Им оказался ранее не судимый мужчина 1997 г.р.

Во время расследования правоохранительные органы установили, что этот человек также виновен в совершении двух краж в том же супермаркете.

По фактам разбоя и кражи были возбуждены уголовные дела. Подозреваемому выбрана мера пресечения в виде ареста, и в настоящее время следствие продолжается.

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