Глава СК взял на контроль расследование гибели младенца в больнице Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, распорядился, чтобы Денис Головкин, руководитель краевого СУ СКР по Пермскому краю, ускорил завершение расследования уголовного дела, касающегося некачественной медицинской помощи, оказанной роженице в Перми. По завершении расследования Головкин должен предоставить отчёт о проделанной работе.

Согласно информации пресс-службы Следственного комитета, причиной поручения стало обращение жительницы Пермского края, поступившее Бастрыкину через его приемную в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила недовольство затянувшимся процессом выяснения обстоятельств оказания ей медицинской помощи во время родов в одной из пермских больниц в 2023 году, приведшего к смерти новорождённого.

Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного главой СК поручения.

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