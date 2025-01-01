Глава СК взял на контроль расследование гибели младенца в больнице Перми
Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета РФ, распорядился, чтобы Денис Головкин, руководитель краевого СУ СКР по Пермскому краю, ускорил завершение расследования уголовного дела, касающегося некачественной медицинской помощи, оказанной роженице в Перми. По завершении расследования Головкин должен предоставить отчёт о проделанной работе.
Согласно информации пресс-службы Следственного комитета, причиной поручения стало обращение жительницы Пермского края, поступившее Бастрыкину через его приемную в социальной сети «ВКонтакте». Женщина выразила недовольство затянувшимся процессом выяснения обстоятельств оказания ей медицинской помощи во время родов в одной из пермских больниц в 2023 году, приведшего к смерти новорождённого.
Центральный аппарат ведомства взял на контроль исполнение данного главой СК поручения.
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