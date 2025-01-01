В старых шахтах Пермского края могут начать добывать редкоземельные металлы
Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) занимаются разработкой инновационных методов извлечения редкоземельных металлов из шахтных вод, скапливающихся в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Как сообщили корреспонденту «Коммерсантъ-Прикамье» в университете, еще в период с 1980-х по 1990-е годы научные сотрудники различных институтов проводили изыскания на шахтах, включая «Ключевскую», «Центральную» и «Широковскую». Результаты исследований показали наличие в горных породах разнообразных микроэлементов, таких как ниобий, вольфрам и скандий.
Следует отметить, что шахты КУБа были закрыты в период 1990-х — начала 2000-х годов из-за экономической нецелесообразности. После прекращения работы шахт в них стала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Эта вода, вступая в реакцию окисления, загрязняла местные водоемы. В результате этого реки Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского районов подверглись загрязнению из-за многочисленных выбросов кислых шахтных вод.
По словам заместителя директора Естественнонаучного института ПГНИУ, Николая Максимовича, разрабатываемый метод заключается в одновременной очистке шахтных вод и извлечении ценных компонентов. Такой подход является не только реализуемым, но и экономически выгодным с точки зрения экологии.
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