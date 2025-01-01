В старых шахтах Пермского края могут начать добывать редкоземельные металлы Поделиться Твитнуть

Олег Андрияшкин

Специалисты Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) занимаются разработкой инновационных методов извлечения редкоземельных металлов из шахтных вод, скапливающихся в Кизеловском угольном бассейне (КУБ). Как сообщили корреспонденту «Коммерсантъ-Прикамье» в университете, еще в период с 1980-х по 1990-е годы научные сотрудники различных институтов проводили изыскания на шахтах, включая «Ключевскую», «Центральную» и «Широковскую». Результаты исследований показали наличие в горных породах разнообразных микроэлементов, таких как ниобий, вольфрам и скандий.

Следует отметить, что шахты КУБа были закрыты в период 1990-х — начала 2000-х годов из-за экономической нецелесообразности. После прекращения работы шахт в них стала накапливаться вода от таяния снега и дождей. Эта вода, вступая в реакцию окисления, загрязняла местные водоемы. В результате этого реки Кизеловского, Гремячинского, Чусовского и Губахинского районов подверглись загрязнению из-за многочисленных выбросов кислых шахтных вод.

По словам заместителя директора Естественнонаучного института ПГНИУ, Николая Максимовича, разрабатываемый метод заключается в одновременной очистке шахтных вод и извлечении ценных компонентов. Такой подход является не только реализуемым, но и экономически выгодным с точки зрения экологии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.