В малых реках и родниках Перми проверят качество воды На работы выделено 900 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

Управление по экологии и природопользованию администрации Перми ищет подрядчиков для организации наблюдений за качеством воды в малых реках и родниках на территории города. Общая сумма, выделенная на эти цели, составляет 900,1 тыс. руб.

По данным сайта госзакупок, начальная цена контракта составляет 584,5 тыс. руб. Подрядчик должен будет взять пробы воды в различные фазы водного режима в реках Данилиха, Егошиха, Ива и Мулянка, определить содержание в них веществ, а по результатам анализа произвести расчёты загрязнённости. Дополнительно необходимо провести проверку воды в Малой Язовой, Гайве, Брюханихе и Пыже.

Начальная цена контракта по проверке качества воды в родниках составляет 315,6 тыс. руб. Отбор проб будет произведён в 10 водных объектах на территории Мотовилихи, Новых Лядов, д. Субботино, а также Орджоникидзевского, Кировского, Свердловского и Дзержинского районов.

Итоги обоих электронных аукционов будут подведены 27 марта. Срок выполнения работ — с 15 апреля по 19 декабря.

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