Жительница Прикамья отсудила у транспортной фирмы более 300 тысяч рублей Компания должна компенсировать женщине расходы за повреждённый груз Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

По решению суда транспортная компания выплатит жительнице Лысьвы более 300 тыс. руб. в качестве компенсации за повреждённый груз. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее, в августе 2023 года, жительница Прикамья купила в Москве напольное покрытие на 712 руб. и холодную сварку стоимостью более 10 тыс. Чтобы доставить груз из столицы в Лысьву, она обратилась в ООО «Первая экспедиционная компания» и оплатила услуги по транспортировке товаров, которые составили более 15 тыс. руб.

В пункте получения заказчица обнаружила повреждения товара, которые сделали его непригодным к использованию. Получатель составил акт о наличии расхождений в количестве и качестве товара и отказался его принимать.

Все товары были застрахованы, и поэтому женщина получила страховое возмещение в 8250 руб., а также направила претензию в транспортную компанию, потребовав возместить ущерб. Однако в компании согласились вернуть лишь стоимость своих услуг по транспортировке. В связи с этим женщина подала иск в суд.

Лысьвенский городской суд признал заявленные требования обоснованными, так как истец является потребителем, и его имуществу был причинён вред из-за недостатков оказанных услуг.

В итоге по решению суда в пользу жительницы Лысьвы с ООО «Первая экспедиционная компания» взыскали более 300 тыс. руб, в том числе более 156 тыс. руб. — возмещение ущерба, 30 тыс. руб. — компенсация морального вреда, 93 375 руб. — штраф, а также иные расходы.

Решение суда пока не вступило в силу.

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