Цены на продукты для жителей Пермского края выросли на 1,7% В феврале индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 101,3% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В феврале 2025 года в Пермском крае индекс потребительских цен на товары и услуги сложился на уровне 101,3%. Об этом сообщает Пермьстат.

Стоимость товаров в продовольственном секторе потребительского рынка увеличилась за прошедший месяц на 1,7%. Цены на непродовольственные товары поднялись в текущем периоде в среднем на 0,6%. Цены на услуги выросли на 1,5% за месяц.

В феврале цены выросли почти на весь ассортимент овощей — на 3,1%, сильнее всего — на картофель (+10,1%) и свежие помидоры (+8,5%). Хлеб и хлебобулочные изделия выросли в цене на 3,1-6,7%, сухие молочные смеси для детского питания — на 5,6%, мясо — на 1,4-5,5%. В пределах 0,9-4,3% цены снизились на сливочное масло, икру, мороженые креветки, варёные колбасы, курицу и яйца.

Цены на непродовольственные товары заметно выросли на отдельные виды детской, женской и мужской одежды и обуви, печатных изданий (на 0,1-4,7%). Индекс цен на парфюмерно-косметические товары и моющие и чистящие средства сложился по-разному — от 93,8% по гелям для душа до 105% по туши для ресниц. Цены на дизель и бензин выросли на 0,3-0,9%, а газовое моторное топливо подешевело на 1,5%. Также подешевели ювелирные изделия на 5,7%, электротовары и бытовые приборы — на 0,5-5,7%.

Среди бытовых услуг рост цен наблюдался в сфере ритуальных услуг (+12,7%), на проезд в поездах дальнего следования (+11,1%), медицинские (+ 5,3%) и экскурсионные услуги (+4,6%). Одновременно было отменено снижение стоимости услуг в сфере зарубежного туризма (-2,7%).

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