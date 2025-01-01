На севере Прикамья частично обрушился потолок в жилом доме Прокуратура и СК поводят проверку Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следователи СК устанавливают обстоятельства частичного обрушения фрагмента деревянного потолочного перекрытия в одной из квартир в жилом доме Березников. В ведомстве проводят проверку по ч. 1 ст. 238 УК РФ — Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, в ночь на 15 марта в кухне одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного многоквартирного дома, частично обрушился фрагмент деревянного потолочного перекрытия. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как уточняют в прокуратуре, инцидент случился в доме № 53 по ул. Карла Маркса.

Надзорный орган даст оценку действиям (бездействию) управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома.

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