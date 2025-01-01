На неделе в Перми отключат водоснабжение в 40 многоквартирных домах Поделиться Твитнуть

С 17 по 23 марта жители более 40 многоквартирных домов в Перми столкнутся с временным отсутствием водоснабжения. По информации «Новогор-Прикамье», отключения связаны как с запланированными ремонтными работами, так и с устранением аварий.

17 марта с 10:00 до 19:30 подача воды приостановлена в домах №23 и 25 по ул. Анвара Гатауллина.

18 марта с 10:00 на сутки отключат воду по адресам: ул. Анри Барбюса, 53 и ул. Грачёва, 10.

В тот же день, 18 марта, с 10:00 до 19:00 без воды останутся дома по бульвару Гагарина (84, 86, 88, 109, 111/1, 111/2, 113, 113б, 115) и ул. Старцева, 61.

19 марта с 9:00 до 20:00 возможны перебои с водоснабжением на улицах Екатерининской (120, 120а, 134) и Пермской (124, 126, 126а).

23 марта с 9:00 до 20:00 отключение воды затронет адреса: ул. Желябова, 11/2; ул. Комиссара Пожарского, 10, 12, 12/2, 14, 17а; проспект Парковый, 18, 26, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34; ул. Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

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