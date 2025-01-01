В Перми пытаются продать чипс Lays со стрелой аватара Аанга за 150 тысяч рублей Кроме этого, в Лысьве продают кусочек метеорита Поделиться Твитнуть

Фото: Авито

Житель Перми пытается продать чипс Lays со стрелой аватара Аанга за 150 тыс. руб. Об этом сообщает «Пятница» со ссылкой на «Авито».

Как сообщает продавец в объявлении, чипс Lays рифлёный, со вкусом «сметана и зелень», обладает уникальной формой. Утверждается, что отверстие в середине чипсины напоминает стрелу, являющуюся символом Аанга из мультсериала «Аватар: Легенда об Аанге». Такой предмет обойдётся истинным фанатам мультсериала в 150 тыс. руб.

Кроме этого, замечены и другие интересные объявления. Например, житель Лысьвы выставил на продажу камень за 30 тыс. руб., утверждая, что это кусочек метеорита. С его слов, камень он нашёл в лесу с помощью металлоискателя. Тот подал сильный сигнал. В качестве преимуществ товара продавец указывает отсутствие видимых признаков коррозии или окисления.

В то же время жительница Березников продаёт усы кота и кошки за 537 руб. По словам продавца, этот необычный материал можно использовать в рукоделии, для изготовления струн, антенн, украшений.

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