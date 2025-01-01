Экс-глава краевого управления МВД стал замруководителя администрации губернатора Прикамья Александр Щеглов приступил к работе 17 марта Поделиться Твитнуть

Александр Щеглов

УМВД России по Забайкальскому краю

Александр Щеглов, генерал-лейтенант полиции, занимавший должность начальника ГУ МВД по Пермскому краю с 2020 года до конца 2024-го, 17 марта приступил к обязанностям заместителя главы администрации губернатора Прикамья. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Это произошло после того, как на прошлой неделе Константин Лызов объявил об уходе с поста замглавы администрации. В сфере ответственности Лызова находились вопросы взаимодействия с местными органами власти и федеральными структурами.

Александр Щеглов был назначен руководителем ГУ МВД по Пермскому краю в ноябре 2020 года. До этого возглавлял Управление МВД по Забайкальскому краю. В декабре прошлого года покинул органы внутренних дел в связи с выходом на заслуженный отдых.

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