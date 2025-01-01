Эксперт объяснил рост цен на молоко в Прикамье Поделиться Твитнуть

Кирилл Юшков, эксперт и аспирант экономического факультета ПГАТУ, а также заместитель директора молокозавода, прокомментировал увеличение стоимости молока в Пермском крае и поделился прогнозом цен на 2025 год, сообщает 59.ru.

За последнее время в Перми цены на молоко выросли примерно на 10%. По мнению эксперта, на цену влияют различные факторы, включая не только расходы на корм и содержание животных. Юшков утверждает, что недавнее повышение цен в регионе обусловлено причинами, находящимися вне контроля производителей.

Ключевым фактором, повлиявшим на деятельность хозяйств и, как следствие, на увеличение цен на молоко, стали тарифы на коммунальные услуги и топливо. Юшков пояснил, что сельхозпредприятия вынуждены платить за электроэнергию по тарифам, которые вдвое выше, чем, например, для промышленности. Также существенное влияние оказывает непредсказуемый рост цен на топливо.

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