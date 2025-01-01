Работы по устранению аварии на теплосетях в Нытве завершены Поделиться Твитнуть

В связи с масштабным прекращением подачи тепла в Нытве 16 марта прокуратура Пермского края инициировала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Отключение затронуло множество зданий на левом берегу реки. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стала неисправность на тепловой магистрали. В результате частные дома и социальные учреждения остались без отопления на весь день.

Вечером 16 марта администрация округа заявила о завершении ремонтных работ на теплосети.

В ходе проверки будет дана оценка действиям местных властей и аварийных служб по оперативному устранению поломки, обеспечению жителей коммунальными услугами, а также проведению перерасчёта стоимости», — отметили в прокуратуре Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.