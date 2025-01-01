В Прикамье суд обязал OZON принять к возврату подарочные сертификаты Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Березниках городской суд удовлетворил иск местной жительницы к ООО «Интернет решения» (OZON), касающийся защиты прав потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого суда.

В октябре прошлого года несовершеннолетняя дочь истицы использовала мобильный телефон матери без её разрешения и приобрела три подарочных сертификата OZON на общую сумму 830 тыс. руб. Осознав свою ошибку, девочка сообщила родительнице о случайной покупке.

Мать немедленно обратилась к ответчику с претензией, требуя возврата средств, уплаченных за сертификаты, но получила отказ. OZON аргументировал это тем, что подарочные сертификаты возврату не подлежат.

Опираясь на Закон о защите прав потребителей, суд постановил, что покупка подарочных сертификатов является предоплатой за будущие товары и даёт право на их приобретение в дальнейшем. Согласно законодательству, аванс подлежит возврату в случае отказа покупателя от сделки.

Суд признал сумму в 830 тыс. руб., полученную OZON от истца, неосновательным обогащением и обязал компанию принять сертификаты к возврату.

Решением суда в пользу истицы взысканы средства за сертификаты (830 тыс. руб.), компенсация морального ущерба (10 тыс. руб.) и штраф (420 тыс. руб.). Решение пока не вступило в силу.

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