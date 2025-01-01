В Перми утверждена зона КРТ для застройки участка возле школы на Парковом В постановлении обозначены границы и максимальные параметры застройки Поделиться Твитнуть

Решением правительства Пермского края установлены границы зоны комплексного развития «КРТ-13», относящейся к земельному участку на Парковом проспекте, 24 в Перми. Реализацией проекта на этой территории в Дзержинском районе, вблизи школы №44, займётся компания «ПЗСП-Групп».

В постановлении, подписанном губернатором Дмитрием Махониным, обозначены и максимальные параметры застройки. Главным направлением разрешённого использования зоны «КРТ-13» определено строительство многоквартирных домов и культурно-развлекательных объектов. Максимальная высота зданий не должна превышать 18 этажей.

Как отмечает «Коммерсантъ-Прикамье», освоением территории на Парковом проспекте, 24, занимается компания «Дом учителя», входящая в «ПЗСП-Групп». Этот участок был передан застройщику в рамках соглашения об обмене землёй с администрацией Перми. Осенью 2024 года строительная группа заключила с краевыми властями соглашение о комплексном развитии участка на Парковом проспекте, 24. Планируется, что на участке площадью 3,9 тыс. кв. м рядом со школой №44 будет возведён многоквартирный дом с библиотекой на первом этаже, которая затем будет передана в собственность администрации Перми.

Застройщик также обязуется облагородить территорию, установить малые архитектурные формы и отремонтировать прилегающий участок дороги. Окончание реализации проекта КРТ запланировано на 2029 год.

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