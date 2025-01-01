Банда «чёрных» риэлторов выживала жителей Перми из их квартир Трое участников преступной группы получили тюремные сроки Поделиться Твитнуть

фото предоставлено прокуратурой Пермского края

В Перми действовала группа мошенников, занимавшихся махинациями на рынке жилья. Злоумышленники целенаправленно находили объявления о продаже долей в квартирах, больше всего их интересовали конфликтные ситуации между собственниками. После покупки доли они создавали невыносимые условия для остальных собственников, чтобы вынудить их продать свою часть по заниженной цене.

Как рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону, преступники пускали в ход угрозы, применение силы, уничтожение имущества. Однажды в одну из квартир подселили бездомных, которые быстро превратили жизнь соседей в ад. Измученные постоянным давлением, люди соглашались на любые условия, лишь бы избежать опасности. Однако, когда терпение лопнуло, обманутые обратились в правоохранительные органы.

В результате расследования вина преступников была доказана. Трое участников группы получили тюремные сроки и были обязаны выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим.

Один из пострадавших, подвергшийся избиению, передал исполнительный лист судебным приставам. Должника, находящегося в заключении, уведомили о начале исполнительного производства. Решив, что дополнительные проблемы ему ни к чему, он своевременно выплатил всю сумму долга — 30 тыс. руб. После перевода денег взыскателю исполнительное производство было закрыто в связи с полным исполнением обязательств.

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