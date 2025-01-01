Мэрия Перми не смогла взыскать с главного монастыря долг 20-летней давности Суд объяснил отказ в удовлетворении иска Поделиться Твитнуть

Арбитражный суд Пермского края отклонил иск департамента земельных отношений администрации Перми к религиозной организации — Пермскому Свято-Троицкому Стефанову мужскому монастырю Пермской епархии РПЦ — о взыскании задолженности по арендной плате за землю. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

В соответствии с материалами дела, основанием для иска послужил договор аренды земельного участка, заключённый в 2000 году. Городские власти выявили факт отсутствия оплаты аренды с начала 2003 года по середину февраля 2005 года. Сумма непогашенной арендной платы за указанный период превысила 149 тыс. руб. Кроме того, мэрия предъявила требование об уплате неустойки в размере 259 тыс. руб., начисленной с 2003 года по ноябрь 2024 года. Таким образом, общая сумма претензий со стороны муниципалитета составила 408 тыс. руб.

Однако суд установил, что истец пропустил установленный трёхлетний срок исковой давности. В материалах дела отсутствуют доказательства направления претензий в адрес монастыря в течение этого периода. Претензия была направлена лишь в конце декабря 2024 года, то есть уже после истечения срока исковой давности. На этом основании суд отказал администрации Перми в удовлетворении исковых требований.

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