В Перми иностранцев осудят за покушение на сбыт наркотиков Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

В Перми завершено расследование уголовного дела против двух иностранцев, 22 и 24 лет. Они обвиняются в покушении на сбыт наркотиков организованной группой через интернет (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Всего в деле 13 эпизодов. Об этом пишет ВЕТТА.

Следствие установило, что в апреле 2024 года иностранцы организовали преступную группу для распространения наркотиков в Перми через тайники, используя Сеть. Их деятельность была пресечена благодаря бдительности местных жителей, сообщивших о подозрительной активности в полицию.

Задержанные с поличным сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков преступники имели при себе мобильные телефоны с координатами тайников и другими уликами.

В ходе расследования было проведено более 20 допросов, свыше 15 экспертиз. Материалы дела составили 20 томов. Обвиняемые находятся под стражей.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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