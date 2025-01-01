Пермский бизнесмен стал совладельцем ещё одного сельхозпредприятия Владимир Матыцин приобрёл долю в СП им. Мичурина Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский бизнесмен Владимир Матыцин вошёл в состав учредителей Куединского ООО «Сельскохозяйственное предприятие имени Мичурина», занимающегося разведением молочного крупного рогатого скота и производством сырого молока. Согласно checko.ru, 5 марта 2025 года он стал владельцем 0,98% долей предприятия.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на источник, данное решение Владимир Матыцин принял для обеспечения сырьём своего маслосыркомбината «МаСКо». Кроме того, ранее для этих целей он приобрёл ещё одно сельхозпредприятие — ООО «СП «Правда» (Орда). Основная доля ООО «СП имени Мичурина» (69,93%) принадлежит его директору Евгению Марданову (связаться с ним изданию не удалось).

Владимир Матыцин является совладельцем 25 организаций в Пермском крае, Мордовии, Московской и Свердловской областях. Аффилированные ему структуры развивают несколько направлений бизнеса, в том числе сельское хозяйство, сеть АЗС «Нефтехимпром», производство индивидуальных средств защиты «Зеленский Групп», девелопмент (ТРК «СпешиLove») и др. Чернушинское предприятие «Маско» занимается производством молока и молочной продукции. Как указано на официальном сайте, сырзавод был основан ещё в 1954 году. Выпускает продукцию под торговой маркой «Точно молочно!».

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