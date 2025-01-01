Подростков в Пермском крае стали приглашать на работу на 20% чаще Наиболее заметный рост лояльности к молодым кандидатам наблюдается в сфере «Наука, образование» Поделиться Твитнуть

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской платформы для поиска работы, проанализировали частоту приглашений на работу подростков 14-18 лет в Пермском крае и определили наиболее востребованные сферы.

В течение 2024 года пермские подростки получили свыше 107 тысяч приглашений на различные вакансии, что на 20% превышает показатели 2023 года.

На долю кандидатов в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% от общего числа приглашений, отправленных в прошлом году. Этот показатель выше, чем в среднем по России, где доля приглашений подросткам составила 4% за 2024 год.

Чаще всего подростков 14-18 лет приглашают на вакансии в сферах «Туризм, гостиницы, рестораны» (9% приглашений в этой области), «Розничная торговля» (7,3%), «Домашний персонал» (6,1%), «Искусство, развлечения, СМИ» (5,3%), «Транспорт, логистика» (4,8%), «Административная работа» (4,4%), «Маркетинг, реклама, PR» (4,3%), «Продажи, обслуживание» (4,2%), «Рабочий персонал» (3,1%) и «Наука, образование» (2,6%).

Наиболее заметный рост лояльности к молодым кандидатам наблюдается в сфере «Наука, образование», где число приглашений для подростков 14-18 лет увеличилось в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

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