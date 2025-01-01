«Суперджет» с пермскими двигателями ПД-8 совершил первый полёт Все запланированные задачи были реализованы Поделиться Твитнуть

В Комсомольске-на-Амуре прошёл первый полёт образца самолета «Суперджет», оснащенного пермскими двигателями ПД-8. Воздушное судно провело в небе около 40 минут, достигнув максимальной скорости в 500 км/ч и высоты в 3000 метров.

По словам командира экипажа, все запланированные задачи были успешно реализованы. Силовая установка с двигателями ПД-8 продемонстрировала устойчивую работу. В ходе полета проводился анализ газодинамической стабильности двигателей в различных режимах работы.

«Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям — это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии «Суперджета». Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях. Для интенсификации сертификационных испытаний производитель планирует подключить к ним третий, полностью российский „Суперджет«. Рассчитываем, что эта работа будет вестись в графике, необходимую финансовую и ресурсную поддержку авиастроителей государство обеспечивает в полном объёме», — заявил первый зампредседателя правительства Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета Госкорпорации Ростех Денис Мантуров.

В рамках программы импортозамещения «Суперджета» Госкорпорация Ростех задействовала широкую сеть предприятий под управлением компании «Яковлев», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию. Разработкой новых российских двигателей занимаются специалисты Объединенной двигателестроительной корпорации.

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, «Суперджет» после 2022 года фактически пересобирается заново, и двигатель является ключевым элементом импортозамещения. Вскоре к летным испытаниям присоединится полностью российский самолет с двигателями ПД-8.

Генеральный директор ОДК Александр Грачев отметил успешные результаты испытаний двигателя ПД-8 и выразил благодарность командам ОДК и ОАК, а также руководству Минпромторга, Росавиации, Ростеха и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского». До конца марта планируется передать еще два двигателя ПД-8 для летных испытаний, а сертификация намечена на осень.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров подчеркнул, что «Суперджет» в новом облике необходим для увеличения авиамобильности граждан и роста интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, ПД-8 — самый «младший» в линейке пермских авиационных двигателей, первым из которых стал ПД-14. Он предназначен для замены французско-российских силовых установок SaM146 на самолетах SSJ100, а также Д-436ТП производства украинского АО «Мотор Сич» на самолетах-амфибиях Бе-200. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК.

В «Суперджете» заменяется около 40 импортных систем, включая двигатель, авионику и другие компоненты, а также используется отечественный фюзеляж с упрощенной конструкцией.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.