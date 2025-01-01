В Пермском крае 17 марта ожидаются гололёд и мокрый снег Из-за этого возможны аварии на системах ЖКХ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Пермского ЦГМС, 17 марта в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Так, в отдельных районах, по прогнозам, ожидаются гололёдные отложения, налипание мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Из-за этого возможны обрывы линий электропередачи, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение количества ДТП.

В связи с этим МЧС рекомендует не находиться рядом с ЛЭП, не приближаться к зданиям, так как возможен сход снега с крыш. Кроме этого, автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.