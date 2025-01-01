Пермские власти ищут подрядчика для уборки территорий городских кладбищ Работы планируется начать 25 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские власти объявили конкурс по поиску подрядчика, который займется содержанием городских кладбищ. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Согласно информации в техническом задании, подрядчику предстоит убирать аварийные и поваленные деревья, а также сорную древесно-кустарниковую растительность. Начальная, она же максимальная, цена контракта составляет 21,9 млн рублей.

Подрядчику-победителю торгов понадобится обследовать территорию кладбищ, составить реестр с указанием квартала, вида дерева и диаметра. Кроме этого, потребуется организовать их уборку, распил, погрузку и утилизацию.

Заказчик работ — МКУ «Пермблагоустройство». Работы планируется начать 25 апреля. Срок окончания по контракту — 31 октября.

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