К концу 2025 года кофе в Пермском крае может подорожать на 30-40% На это повлияли в том числе неблагоприятные климатические условия в странах-производителях Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В российских магазинах, в том числе и в Пермском крае, к концу 2025 года кофе может подорожать на 30-40%. Такие данные приводит «Газета.Ru», ссылаясь на основателя онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасию Колчину.

По её словам, на это повлияли санкции, введённые после начала СВО, так как стал использоваться параллельный импорт, а значит возникли и дополнительные затраты на логистику. Кроме этого, сейчас растут затраты на рабочую силу, удобрения и другие ресурсы для выращивания кофе в странах-производителях.

Помимо этого, отразились и неблагоприятные климатические условия в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Эфиопии (это основные страны-производители). Кофе же чувствителен к изменениям климата, будь то засухи или заморозки.

По мнению Колчиной, на рост цен влияет и возросшая популярность кофе в мире. Особенно — в Китае и Индии (крупнейшие страны мира по численности населения), где потребление кофе увеличивается благодаря изменению потребительских привычек. Эксперт отметила, что в России аналогичная ситуация — люди стали больше пить кофе.





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