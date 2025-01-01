К концу 2025 года кофе в Пермском крае может подорожать на 30-40%
На это повлияли в том числе неблагоприятные климатические условия в странах-производителях
В российских магазинах, в том числе и в Пермском крае, к концу 2025 года кофе может подорожать на 30-40%. Такие данные приводит «Газета.Ru», ссылаясь на основателя онлайн-магазина продуктов с коротким сроком годности Fstok.ru Анастасию Колчину.
По её словам, на это повлияли санкции, введённые после начала СВО, так как стал использоваться параллельный импорт, а значит возникли и дополнительные затраты на логистику. Кроме этого, сейчас растут затраты на рабочую силу, удобрения и другие ресурсы для выращивания кофе в странах-производителях.
Помимо этого, отразились и неблагоприятные климатические условия в Бразилии, Колумбии, Вьетнаме, Эфиопии (это основные страны-производители). Кофе же чувствителен к изменениям климата, будь то засухи или заморозки.
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