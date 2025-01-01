Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми покажут фрагменты легендарного панно «Наука» Галерея «Марис-арт» открывает выставку искусства, найденного в чуланах, на антресолях и просто на улице Поделиться Твитнуть

Анатолий Зернин

Идея выставки возникла, когда в нескольких коробках в кладовке Дома журналиста были найдены шторы, выполненные неизвестным художником в технике горячего батика. В 1980-90-е годы они висели в большом зале этой организации, потом были куплены новые шторы, а эти были убраны и забыты.

Когда находку увидели эксперты, она оказалось сенсационной: на шторах изображена вымышленная, фантазийная Пермь с узнаваемыми объектами — Кафедральным собором, диорамой, театром оперы и балета, ротондой и пр. По мнению специалистов, автором батика является знаменитый пермский живописец Анатолий Филимонов (1949 — 2002).

Директор галереи «Марис-Пермь» Татьяна Пермякова решила показать уникальную находку публике. Кроме батика из Дома журналиста в экспозиции «Искусство с антресолей» (0 +) будут представлены и другие произведения, пылившиеся в чуланах и случай «с антресолей». Среди них — боццетто (предварительный скульптурный эскиз) портрета легендарного главного редактора газеты «Звезда» Бориса Никандровича Назаровского (1904 — 1972). Работа подписана — это произведение известного скульптора Юрия Якубенко. Эскиз был сделан а 1991 году, незадолго до смерти художника, который не успел выполнить скульптуру. Его обнаружили случайно на каком-то старом складе.

Кроме того, в экспозиции — работы Николая Калабухова (1925 — 1987), который всю жизнь проработал в НПО «Искра», а в свободное от работы время писал эскизы пейзажей. Мечтал, выйдя на пенсию, написать большую работу. Купил холст и краски. Но — не пришлось. Работы художника долго лежали на антресолях двухкомнатной квартиры в Орджоникидзевском районе. Наконец, дочь решила показать их людям. В 2013 году в галерее «Марис-арт» прошла персональная выставка Н Калабухова под названием «Художник, которого не было» (0 +). Пейзажи с антресолей оказались очень востребованы и среди зрителей, и среди коллекционеров.

В отличие от Николая Калабухова, имя Александра Ивановича Репина (1925 — 1997) хорошо известно: он — один из самых значительных и ярких пермских живописцев с неместным масштабом таланта. А вот поди ж ты: картина Репина, которая демонстрируется на выставке в «Марис-арт», была найдена на улице.

Наконец, на выставке будут показаны фрагменты панно «Наука», выполненного на стали в технике финифти и долгое время украшавшего боковой фасад здания НИИУМСа. Его авторы — художники Степан и Елена Калюпановы. В 2017 году в ходе капитального ремонта панно «Наука» было демонтировано. Сейчас пластины, из которых состояла работа, хранятся не только в разных местах, но даже у разных физических и юридических лиц. Бабочка с панно «прилетела», чтобы напомнить о том, в какой хрупкой Вселенной мы живём, как стремительно и неумолимо всё меняется, и потому так важно быть бережными к тому, что нас окружает.

Выставка «Искусство с антресолей» откроется 18 марта.

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