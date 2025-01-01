Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермское хореографическое училище примет участие в весеннем фестивале в Сочи Силами студентов подготовлен концерт из двух отделений Поделиться Твитнуть

Ирина Прокопьева

Студенты Пермского хореографического училища выступят на Весеннем фестивале «Сириус» в Сочи, в одноимённом федеральном образовательном центре. Училище регулярно принимает участие в программах образовательного центра, но на фестивале выступит впервые.

Концерт ПГХУ состоится 21 марта в 19:30 и будет состоять из двух отделений.

В первом отделении будет представлен одноактный комический балет «Выпускной бал» (6+) на музыку Иоганна Штрауса-сына в постановке Александра Мишутина. Впервые этот балет был показан на отчётно-выпускном концерте ПГХУ в 2022 году и сразу завоевал любовь публики.

Второе отделение — дивертисмент (6+). Воспитанники ПГХУ исполнят Рas de deux из балета «Тщетная предосторожность», Рas de deux Голубой птицы и Принцессы Флорины из балета «Спящая красавица», «Вальс часов» и Adagio из балета «Коппелия», испанский танец из балета «Лебединое озеро» и фрагмент из балета «Пробуждение Флоры».





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