Антимонопольная служба проверяет цены в санаториях Пермского края Средняя цена путёвки в январе достигла 5,4 тысячи рублей в сутки Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краевого управления Федеральной антимонопольной службы сообщает, что ведомство начинает проверку ценообразования в домах отдыха и санаториях Прикамья. Поводом послужило соответствующее обращение прокуратуры Пермского края.

Пермское УФАС планирует провести независимый анализ рынка оздоровительных услуг и проверить обоснованность повышения цен на путёвки.

В настоящее время Пермский край, в соответствии с данными сайта «Санатории России», занимает четвёртое место по дороговизне санаторных путёвок среди регионов страны. Первое место занял Алтайский край со средней стоимостью путевки 6,4 тыс. руб. за человека в сутки, что на 17% больше по сравнению с прошлым периодом. В Пермском крае средняя стоимость путёвки составила 5,3 тыс. руб., годовой рост — те же 17%.





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