В Перми установлен суточный рекорд тепла для 15 марта Превышен показатель 2001 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края», в 14.00 на пермской городской метеостанции была зафиксирована температура воздуха +7,8°.

Это на 0,8 градуса выше прежнего максимума 2001 года. Окончательное значение рекорда будет известно после 20.00 местного времени.

Также установлен рекорд и в Екатеринбурге: +11,8°.

Между тем, на севере Пермского края уже началось похолодание, которое сопровождается сильным ветром. По данным на 11.00 местного времени на севере края пик потепления уже был пройден, при вторжении холодного воздуха с запада отмечаются порывы ветра до 19 м/с (в Косе). В ближайшие часы сильный ветер в этих территориях сохранится, особенно в Чердынском и Красновишерском районах.

Ранее сообщалось, что на юге Пермского края прошла первая в этом году гроза.

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