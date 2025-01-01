В Пермском крае стали реже рожать, меньше умирать и реже усыновлять детей Краевой ЗАГС опубликовал сравнительную статистику за первые месяцы 2025 года Поделиться Твитнуть

На сайте комитета ЗАГС по Пермскому краю 6 марта появилась информация о состоянии населения региона за январь и февраль 2025 года в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.

Из документа следует, что в Прикамье на 6% снизилась рождаемость, однако смертность тоже снизилась — на 7%.

За январь и февраль 2025 года в Пермском крае родилось 3428 детей, в 2024 году за тот же период на свет появилось 3652 ребёнка. Количество смертей за первые два месяца нынешнего года составило 5937, тогда как в 2024-м за то же время — 6379.

Кроме того, согласно отчётам ЗАГС, в Пермском крае стало меньше желающих усыновить детей. В январе и феврале 2025-го в семьи взяли 22 ребёнка, это на 48% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда новые семьи обрели 42 ребёнка.

В Перми в этом году усыновили 15 детей. Кроме того, усыновления происходили в Лысьвенском округе, в Березниках, в Добрянском, Карагайском, Пермском и Чусовском округах.

Согласно записям актов гражданского состояния, в настоящее время численность населения края — 2,563 млн человек. В Перми проживает 1,052 млн человек.

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