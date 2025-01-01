В Перми пассажир из-за резкого торможения автобуса сломал ребро Поделиться Твитнуть

Анна Орлова

В Пермском крае пассажир общественного транспорта добивается через суд возмещения морального ущерба за травму, которую он получил, когда автобус резко затормозил.

Инцидент произошёл в августе 2024 года. Мужчина, не удержавшись, ударился о поручень и сломал ребро, что повлекло за собой продолжительное лечение. Факт удара был запечатлён камерами видеонаблюдения, установленными в салоне автобуса.

Потерпевший подал иск в Кудымкарский городской суд, требуя от транспортной компании ООО «РТ-Лайн» выплаты компенсации за моральный вред в сумме 200 тыс. руб., а также штраф и компенсацию расходов на юридическую помощь.

На данный момент решение суда не принято. Очередное заседание назначено на 18 марта.

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