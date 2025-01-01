Из пермского ТРК «Семья» эвакуировали посетителей Поделиться Твитнуть

ТРК «Семья»

Константин Долгановский

Вечером 14 марта в Перми эвакуировали сотрудников и посетителей ТРК «Семья» на ул. Революции. Сигнал на выход был подан в 20 часов 15 минут. Как сообщили «Новому компаньону» в администрации торгово-развлекательного комплекса, поступило анонимное сообщение о минировании.

Самостоятельно покинувших здание попросили не выезжать на автомобилях с парковки.

В ГУ МЧС по региону и в министерстве территориальной безопасности информацию пока не прокомментировали.

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