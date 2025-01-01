В выходные в Перми воздух прогреется до +6 градусов Суббота будет теплее воскресенья Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Опираясь на метеорологические данные и технологию «Метеум», сервис «Яндекс Погода» сформировал прогноз для Перми и других городов страны на предстоящие выходные.

Согласно информации сервиса, в субботу, 15 марта, в Перми прогнозируется облачность с небольшим снегом во второй половине дня. Утром ожидается +5°…+6°, днём температура останется примерно такой же, к вечеру снизится до +3°…+4°, а ночью упадет до −5°…+2°. Скорость ветра не превысит 6 м/с.

В воскресенье, 16 марта, ожидается ясная погода без осадков. Утренняя температура составит −8°…−2°, днём воздух прогреется до 0°…+3°, а к ночи похолодает до −3°…−2°. Ветер будет слабым, до 2,7 м/с.

Наиболее тёплая погода среди городов-миллионников России ожидается в Краснодаре, где температура может достичь +28°. Тепло также будет в Ростове-на-Дону и Сочи.

Самые низкие температуры в эти выходные прогнозируются в Иркутске, где похолодает до −12°С. Низкие температуры также ожидаются в Новосибирске.

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