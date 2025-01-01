В зону СВО из Прикамья отправлено 7,5 тонны гуманитарного груза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское отделение Общероссийского народного фронта отправило гуманитарный груз общим весом 7,5 тонны в Луганскую и Донецкую народные республики.

В состав груза вошли предметы первой необходимости: для военнослужащих — 50 маскировочных сетей, 60 ящиков с окопными свечами, 20 коробок средств гигиены, 40 пар обуви, обогреватель, 200 детских посланий, для учеников школ — 70 кг кондитерских изделий, книги (художественные и учебные), канцелярские принадлежности, для общественной организации инвалидов — 9 инвалидных кресел, 400 пачек подгузников, для гражданского населения — 30 мешков одежды, 30 коробок с продовольствием.

В формировании помощи для Кременной, Ясиноватой и Авдеевки участвовали народные формирования Пермского края, штаб «НАШИ для НАШИХ», жители Добрянского района, Осы, с. Крылово, территориальные общественные самоуправления Перми («Покровский») и Соликамска («Клестовка» и «Дубрава»), сотрудники краевого центра социального обслуживания.

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