У жителя Прикамья за пьяное вождение конфисковали автомобиль Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Пермском крае 33-летний житель Лысьвы осужден за правонарушение, квалифицированное частью 1 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ, а именно за вождение автомобиля в нетрезвом виде лицом, ранее подвергавшимся административному взысканию за аналогичное нарушение, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд, рассмотрев доказательства, предоставленные Лысьвенской городской прокуратурой, установил, что в декабре 2024 года обвиняемый в ночное время в Лысьве управлял автомобилем «Шевроле Нива», будучи в состоянии алкогольного опьянения. При этом выяснилось, что ранее он уже был наказан в административном порядке за подобное деяние.

Учитывая мнение государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ на 200 часов и лишил его водительских прав на 2 года.

Автомобиль, принадлежавший осужденному, был конфискован и передан в собственность государства.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.