В деятельности предприятий Чусового в Пермском крае выявлены нарушения Поделиться Твитнуть

г. Чусовой

Игорь Катаев

Прокуратура Чусового при проверках автотранспортных компаний округа обнаружила нарушения экологического законодательства.

Выявлено, что организации не вели учёт источников загрязнения атмосферного воздуха. В ряде случаев учёт не охватывал передвижные источники выбросов. Зафиксированы случаи отсутствия регистрации объектов, оказывающих вредное воздействие на экологию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

По итогам проверочных мероприятий руководителям предприятий направлены представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Два сотрудника понесли дисциплинарную ответственность. Ведётся работа по приведению в порядок и созданию необходимой природоохранной документации.

Помимо этого, прокуратурой в отношении компаний вынесены решения о начале административных дел по ст. 8.1 КоАП РФ (нарушение экологических норм при эксплуатации предприятия). Документы переданы в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края для принятия мер.

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