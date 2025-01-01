В деятельности предприятий Чусового в Пермском крае выявлены нарушения
Прокуратура Чусового при проверках автотранспортных компаний округа обнаружила нарушения экологического законодательства.
Выявлено, что организации не вели учёт источников загрязнения атмосферного воздуха. В ряде случаев учёт не охватывал передвижные источники выбросов. Зафиксированы случаи отсутствия регистрации объектов, оказывающих вредное воздействие на экологию, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.
По итогам проверочных мероприятий руководителям предприятий направлены представления, которые были рассмотрены и удовлетворены. Два сотрудника понесли дисциплинарную ответственность. Ведётся работа по приведению в порядок и созданию необходимой природоохранной документации.
Помимо этого, прокуратурой в отношении компаний вынесены решения о начале административных дел по ст. 8.1 КоАП РФ (нарушение экологических норм при эксплуатации предприятия). Документы переданы в Государственную инспекцию по экологии и природопользованию Пермского края для принятия мер.
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