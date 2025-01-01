На фасаде пермской школы появилась мемориальная доска в честь Владимира Татаурова Заслуженный сотрудник контрразведки скончался в 2021 году Поделиться Твитнуть

фото с сайта Управления ФСБ по Самарской области

В пятницу, 14 марта, в пермской школе №93 прошла торжественная церемония, посвящённая открытию памятной доски генерал-лейтенанту Владимиру Татаурову, заслуженному сотруднику контрразведки, ветерану боевых действий, кавалеру ордена «За военные заслуги», Ордена почёта и медали «За отвагу».

Согласно информации газеты «Звезда», на мероприятии присутствовали его супруга и сыновья, а также важные гости. Почтить память пришли действующие сотрудники и ветераны УФСБ России по Пермскому краю, ученики школы №93.

Размещение мемориальной доски на здании этого учебного заведения неслучайно. Именно здесь Татауров получал образование с 1975 по 1982 год.

С 1992 по 2010 год Владимир Татауров служил в Управлении ФСБ России по Пермскому краю, пройдя путь от оперуполномоченного до заместителя начальника службы. В дальнейшем он занимал руководящие посты в Управлениях ФСБ России по Волгоградской, Архангельской и Самарской областям.

Владимир Татауров ушёл из жизни 21 ноября 2021 года и был похоронен в Перми.

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