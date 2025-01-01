В Прикамье ожидается резкое похолодание до -15 градусов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на субботу 15 марта Пермский край окажется в зоне действия очень тёплого воздуха, но уже к утру субботы начнёт ощущаться приход более холодной воздушной массы, об этом пишет ВЕТТА.

По словам экспертов ГИС-центра ПГНИУ, ночь обещает быть нетипично тёплой для марта, с температурой от +3 до +7 градусов и небольшими, местами интенсивными, дождями. В первой половине субботы температура останется прежней или даже слегка повысится, после чего с усилением западного ветра начнётся постепенное снижение температуры. В северных районах похолодание начнётся раньше, уже в первой половине дня. Ожидается сильный юго-западный ветер, порывы которого достигнут 15 м/с на юге и 18 м/с на севере региона.

В ночь на воскресенье ветер утихнет, и произойдёт резкое похолодание до -7…-12 градусов, в низинах до -15. В Перми ожидается до -8…-10 градусов. Днём сохранится ясная, безветренная погода без осадков, с температурой от -1 до +4 градусов.

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