Жители Прикамья получили подарки за ответственное отношение к оплате тепла и горячей воды Поделиться Твитнуть

Фото: АО «ЭнергосбыТ Плюс»

В Березниках, Чайковском и Лысьве «ЭнергосбыТ Плюс» вручил подарки победителям акции «В Новый год — без долгов!». Обладателями сертификатов крупной торговой сети стали жители этих городов, ответственно относящиеся к платежам за тепло и горячую воду.

В 2024 году в акции «В Новый год без долгов!» приняли участие более 90 тыс. жителей Пермского края. Шанс получить подарки имели клиенты Группы «Т Плюс» в Перми, Лысьве, Березниках, Чайковском и Краснокамске. Для этого необходимо было погасить задолженность за теплоресурсы, оплатить квитанцию за ноябрь и внести рекомендуемый платёж за декабрь до конца декабря 2024 года. Определение победителей прошло путём случайного выбора.

«Такие акции — это дополнительная возможность поблагодарить самых дисциплинированных клиентов и напомнить жителям Перми, Березников, Чайковского, Краснокамска и Лысьвы о важности своевременной оплаты коммунальных услуг. Каждый рубль направляется на развитие тепловых сетей, а значит — вкладывается в повышение комфорта в домах жителей всех городов присутствия нашей компании», — подчеркнул директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.

Награждение победителей акции в Перми состоится 20 марта 2025 года. Полный список победителей опубликован на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Новости».

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