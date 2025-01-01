«Единая Россия» собрала очередную партию помощи бойцам СВО В формировании груза приняли участие депутаты и активисты партии, жители, предприятия и организации Поделиться Твитнуть

Пресс-служба партии «Единая Россия»

В пятницу, 14 марта, первый заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев передал гуманитарный груз представителю войсковой части, выполняющей специализированные узконаправленные задачи по обеспечению безопасности мирных граждан на территории новых субъектов РФ.

В составе груза — инверторные бензогенераторы большой и малой ёмкости, тактические изотермические одеяла, радиостанции и аккумуляторы к ним, внешние аккумуляторы.

Также бойцам передали сладкие подарки, письма, открытки и сувениры от школьников пермских школ.

Напомним, поддержка участников СВО является приоритетным направлением работы партии и одним из основных пунктов народной программы «Единой России».

По поручению губернатора Пермского края, секретаря реготделения Дмитрия Махонина партия организовала сбор необходимых вещей для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Пункты сбора гуманитарной помощи развёрнуты в региональном и во всех местных отделениях «Единой России» Пермского края.

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