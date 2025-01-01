Количество вакансий в сфере клининга в Прикамье выросло на 280% Также заметный рост в области технического обслуживания и ремонта техники Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации от «Авито Работы», по итогам зимнего сезона 2024/25 в Пермском крае количество вакансий увеличилось на 48% по сравнению с АППГ. Средняя заработная плата в регионе составила 63 549 руб. Об этом сообщает «Пятница».

Наибольший рост числа вакансий наблюдается в сфере клининга, где предложения увеличились на 280%. Также значительно возросло количество вакансий в области технического обслуживания и ремонта техники (+256%) и в управлении транспортной инфраструктурой (+247%).





Что касается средних зарплат, то самые высокие предложения зафиксированы в секторах, требующих высокой квалификации или физической выносливости.

Лидером по уровню средних зарплат стала сфера транспорта и логистики, где она составила 96 278 руб./мес., что на 26% больше по сравнению с прошлым годом. Наиболее высокооплачиваемыми профессиями здесь являются водители спецтехники с доходом 111 048 руб./мес. (+50%) и водители-экспедиторы с зарплатой 103 540 руб./мес. (+24%). Важно отметить, что доходы специалистов в данной области зависят от множества факторов, таких как график работы, количество смен, опыт и специфика транспортного средства.





На втором месте расположилась отрасль строительства промышленных и инфраструктурных объектов, где средняя зарплата составила 95 501 руб./мес. (+46%). В этой сфере наиболее прибыльными профессиями являются шлифовщики и каменщики, которым работодатели готовы платить в среднем 150 946 (+23%) и 117 712 руб./мес. (+17%) соответственно.





В тройку лидеров также вошла сфера такси и пассажирских перевозок с средними зарплатами в 95 105 руб. (+59%). Здесь выделяются водители такси и пассажирского транспорта с доходами 115 751 (+24%) и 57 055 руб. (+8%). Работодатели часто указывают ориентировочные зарплатные вилки для водителей такси, основываясь на максимально возможных суммах. Однако фактический заработок может варьироваться в зависимости от количества отработанных часов, принятых заказов, тарифов, комиссий и расходов на топливо и техническое обслуживание.

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