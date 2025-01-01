В Прикамье клещевая активность может начаться уже в марте В Роспотребнадзоре напомнили о необходимости профилактики Поделиться Твитнуть

Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, из-за тёплой и бесснежной зимы активизация клещей может начаться раньше, уже в марте.

В ведомстве отмечают, что особое внимание следует уделить клещевому вирусному энцефалиту (КВЭ). Это одно из самых опасных заболеваний, передающихся через укусы клещей. Более 60% всех зарегистрированных случаев приходится на территории Урала и Сибири.

Плановая вакцинация рекомендуется жителям этих регионов с ноября по март. За год прививаются от 3,5 до 4 млн человек. Ревакцинацию проводят раз в три года, или возможна «ускоренная» схема — две прививки с двухнедельным интервалом.

Жителям Пермского края рекомендуют соблюдать меры профилактики: носить закрытую и светлую одежду, обрабатывать её акарицидными средствами во время прогулок по лесу. После возвращения с природы необходимо тщательно осматривать себя и домашних животных.

«Если вы обнаружили клеща на себе или своём питомце, не стоит паниковать: его нужно аккуратно удалить при помощи специальной клещевой отвёртки (клещевика) и как можно скорее доставить в лабораторию для исследования на КВЭ и другие распространённые инфекции», — подчёркивают в ведомстве.

Через три недели рекомендуется провести исследование крови на наличие антител к вирусу клещевого энцефалита и другим возбудителям.

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