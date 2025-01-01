В Перми схватившего учителя за шею школьника перевели на домашнее обучение
В связи с инцидентом в пермской школе, ученик, напавший на учительницу, переведён на индивидуальное обучение на дому, сообщили в департаменте образования администрации Перми изданию perm.aif.ru.
Напомним, 10 марта в школе №44 произошёл инцидент. В сети появилось видео, где подросток применяет к педагогу борцовский захват. На кадрах видно, как учительница пытается освободиться от школьника. Позже было опубликовано ещё одно видео, на котором этот же мальчик крушит школьный кабинет.
Ранее администрация Перми сообщала о проведении проверки и беседы с учеником и его семьёй. 14 марта стало известно о принятых мерах. Родители приняли решение об изменении формы обучения.
«После совета профилактики, проведённого с участием родителей, было решено перевести ученика на семейное обучение», — заявили в мэрии Перми.
В департаменте образования добавили, что специалистом даны рекомендации по коррекции поведения школьника.
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