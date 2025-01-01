За оскорбление в соцсетях жительница Прикамья заплатила штраф Приставы взыскали с женщины 30 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УФССП России по Пермскому краю

В Юрлинском округе Пермского края 50-летняя местная жительница поплатилась за негативные высказывания в соцсетях. Судебные приставы взыскали с неё штраф в размере 30 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, 50-летняя женщина решила креативным способом выразить свою неприязнь к землячке. Для этого она опубликовала на своей странице «ВКонтакте» рассказ, в котором описала свою оппонентку и сообщила о ней недостоверные негативные сведения, отрицательно характеризующие её личность. В частности, злоупотребление алкоголем и отсутствие постоянного места жительства. При этом автор публикации, унижая честь и достоинство знакомой, не стеснялась в выражениях. Опубликованный пост прочитало большое количество людей.

Когда пострадавшая узнала о публикации, то испытала «сильнейшее душевное волнение, долго переживала из-за унижения и стыда». Всё это сказалось на ее здоровье и на исполнении трудовых обязанностей. Женщина обратилась в суд и взыскала с обидчицы компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Должница не оплатила назначенный ей штраф добровольно, поэтому судебный пристав установил запрет на регистрационные действия с жилым помещением правонарушительницы, наложил арест на её счета в банках и обратил взыскание на пенсию. В результате вся сумма задолженности была взыскана и перечислена пострадавшей.

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