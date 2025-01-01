В Прикамье с 1 апреля разрешат охоту на бурого медведя Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае с 1 апреля открывается сезон охоты на бурого медведя, сезон продлится до конца мая. При этом, несмотря на установленные лимиты, добыча медведей в среднем составляет лишь около 26% от разрешенного количества. Общая квота на добычу медведя в регионе с 1 августа 2024 года по 1 августа 2025 года составляет 1176 особей, из которых 330 предназначены для общедоступных охотничьих угодий. Об этом сообщили в минприроды региона.

Прием заявлений на получение разрешений на добычу медведей ведется в ряде муниципальных районов и городских округов, включая Березники, Горнозаводск, Губаху, Кизел, Косу, Красновишерск, Кудымкар, Соликамск, Чердынь, Чусовой, Юсьву, Юрлу и Александровск. Количество доступных разрешений в каждом округе варьируется от 1 до 11 штук.

Разрешения распределяются в порядке поступления заявлений, исходя из даты и времени их подачи. Заявления на добычу охотничьих ресурсов, на которые установлены лимиты и квоты, принимаются за 10 дней до начала сезона охоты на данный вид в общедоступных угодьях Пермского края.

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