В Московской неделе моды примет участие пермский дизайнер Яна Бесфамильная рассказала, что при создании новой коллекции вдохновлялась Италией Поделиться Твитнуть

фото пресс-службы Московской недели моды

В «Манеже», в главном выставочном пространстве столицы, стартовала четвертая Московская неделя моды, которая считается ключевым мероприятием для отечественной модной индустрии. В этом году 180 торговых марок из 27 российских областей продемонстрируют свои коллекции. Пермский край представит бренд Yana Besfamilnaya.

Дизайнер бренда Яна Бесфамильная рассказала, что при создании новой коллекции вдохновлялась Италией, но решила не быть буквальной. «Я переосмыслила типичные итальянские клише и придала им современное звучание. Легкие шелковые платки, которые можно носить и как топ, и как головной убор, плетеные корзины для неспешного похода на фермерский рынок, воздушные, струящиеся ткани, повторяющие игру летнего бриза — в которых так приятно встречать закаты у моря», — цитирует Бесфамильную пресс-служба Московской недели моды.

Ежедневно в ЦВЗ «Манеж» будет работать открытый маркет, где все желающие смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

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