С мошенничеством лжесотрудников банков столкнулись 27% жителей Пермского края Около 40% признались, что стали жертвами злоумышленников Поделиться Твитнуть

Компания RED Security, специализирующаяся на комплексной защите бизнеса и предоставляющая открытую платформу для решений и экспертизы в сфере информационной безопасности, проанализировала схемы онлайн-мошенничества, наиболее распространенные в Пермском крае в 2024 году. Опрос показал, что, несмотря на появление новых обманных техник, жители региона чаще всего сталкивались со звонками, имитирующими службы безопасности банков (26,8%), операторов связи (23,9%) и правоохранительные органы (13,8%).

Кроме того, в течение года мошенники часто представлялись работниками государственных и муниципальных органов (11,9%), а также администраторами социальных сетей (11,5%). Реже всего встречались случаи, когда злоумышленники прикрывались именем Почты России (4,7%).

В 31,6% случаев мошенники пытались получить доступ к логинам, паролям и кодам подтверждения от онлайн-сервисов, таких как портал госуслуг, онлайн-банкинг и социальные сети. Персональные данные (адреса, номера телефонов, паспортные данные) интересовали их примерно в таком же количестве случаев (30,6%), а платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения) – в 24,6%.

Приблизительно 60% опрошенных заявили, что смогли распознать мошенническую схему, остальные признались, что стали жертвами злоумышленников. В результате 18,1% участников опроса столкнулись с шантажом с использованием украденных личных данных, 17,6% временно или навсегда потеряли доступ к своим учетным записям, а 4,5% потеряли деньги на своих счетах.

Около четверти респондентов не предприняли никаких мер, чтобы избежать повторного обмана. Однако большая часть жителей Пермского края провела работу над ошибками: 45% подключили дополнительные средства защиты, такие как антиспам и двухфакторная аутентификация. Ещё 15% начали изучать экспертные материалы по киберграмотности, и только 1% записался на специализированные курсы по повышению знаний в сфере цифровой безопасности.

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