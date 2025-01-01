В Прикамье возобновилась потребительская активность Однако запуск новых проектов приостановлен Поделиться Твитнуть

Согласно докладу «Региональная экономика», подготовленного Банком России, в феврале 2025 года экономика Пермского края отражала общероссийские тренды. В условиях импортозамещения и государственных контрактов машиностроительные заводы увеличивали объемы и расширяли номенклатуру выпускаемой продукции.

Производственный рост в регионе продолжился, особенно в химической промышленности, ориентированной на экспорт, и в секторах, связанных с выполнением госзаказа. Многие предприятия работали на пределе возможностей, сообщая о дефиците кадров, хотя потребность в новых сотрудниках в некоторых отраслях стабилизировалась. Реализация ранее начатых инвестиционных проектов продолжается, однако запуск новых проектов приостановлен.

После некоторой паузы в предыдущие месяцы потребительская активность снова начала расти. Укрепление рубля стимулировало спрос на зарубежные поездки. В то же время, сетевые магазины отмечают тенденцию к выбору более дешевых товаров и сокращению объема покупок. Онлайн-торговля становится все более популярной. Склонность к крупным покупкам, в том числе в кредит, снижается, что отражается в падении продаж автомобилей.

Высокие процентные ставки по кредитам и депозитам, а также строгие требования к заемщикам сдерживали рост корпоративного и розничного кредитования, включая ипотеку, и поддерживали сберегательную активность населения.

В начале 2025 года инфляция в Пермском крае незначительно ускорилась, достигнув 10% в годовом выражении по итогам января (после 9,9% в декабре 2024 года). Месячный рост потребительских цен с учетом сезонных колебаний начал замедляться, но остается на повышенном уровне. Ценовые и инфляционные ожидания населения и предприятий снизились, но остаются высокими.

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