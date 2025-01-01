Дети из прикамского села с тяжёлым заболеванием получили электроколяски У трёх братьев из Зюкайки появились «суперкары», которые облегчат им жизнь Поделиться Твитнуть

Фото: Фонд "Дедморозим"

Команда благотворительного фонда помощи детям-сиротам и ребятам с тяжёлыми заболеваниями «Дедморозим» подобрала для трёх братьев из Зюкайки, страдающих дистофией Дюшена, электроколяски. Устройствами можно управлять одним пальцем, за счёт чего эти «суперкары» дают шанс детям с тяжёлыми двигательными нарушениями жить гораздо более насыщенной жизнью.

Братья Миша, Максим и Паша Химей прикованы к инвалидной коляске — у них болезнь, при которой мышцы постепенно отмирают и отбирают возможность двигаться. Всех мальчиков мама воспитывает одна.

Подаренные электроколяски братья сразу назвали «Феррари» и устроили дома «Формулу 1», пугая деревенских котов. Покупку оплатило государство, а команда благотворительного фонда подобрала для братьев Химей модели, управляемые одним пальцем. В них можно сидеть, лежать, регулировать сиденья, подножки, угол наклона и даже включать фары и сигналить.

Фото: фонд "Дедморозим"

Как рассказали в «Дедморозим», медики паллиативной службы и Службы функциональной реабилитации, помогающей детям с тяжёлыми двигательными нарушениями, подобрали коляски с учётом анатомических особенностей братьев.

«Из-за того что дети не могут сами сесть в удобную позу, у них могут возникнуть деформации суставов и позвоночника. В итоге появляются сильнейшие боли, а также проблемы с дыханием и пищеварением», — рассказал руководитель Службы функциональной реабилитации «Дедморозим» Олег Воронцов.

Чтобы такие «суперкары» появились и у других детей с тяжёлыми двигательными нарушениями, открыт сбор на 511 250 руб. для обустройства и аренды помещения под деятельность Службы функциональной реабилитации. Здесь семьи с тяжелобольными детьми смогут получить не только консультацию специалиста, но и взять в аренду технику для реабилитации. Всё это будет предоставляться бесплатно благодаря президентскому гранту, который выиграл фонд помощи детям.

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