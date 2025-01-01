Пермская ЦБК поделилась опытом внедрения инновационной модели управления Нелинейные подходы помогают управлять сложными процессами в условиях неопределённости Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ПЦБК

На площадке ПГНИУ в столице Прикамья проходит IX Пермский экономический конгресс, организатором которого на протяжении всего времени выступает экономический факультет классического университета. Главная тема события — гуманизация экономики: благополучие человека и креативный потенциал — объединила федеральных и региональных экспертов, представителей власти, науки и бизнеса.

Одним из главных мероприятий первого дня работы конгресса, 13 марта, стало пленарное заседание. Основной тезис, который был дан на открытии, — «экономика для человека» вместо «человек для экономики».

Как отметила декан экономического факультета ПГНИУ Татьяна Миролюбова, сегодня меняется роль человека в экономике: вместо оператора производственных процессов он становится тем, кто вносит ключевые изменения в различные сферы жизни.

«Именно человек создаёт инновационные формы организации производства и управления. И здесь очень важными являются креативные способности, которые и позволяют делать научные открытия, менять технологии и внедрять инновации. А для России инновационный путь развития — это безальтернативный путь. Потому что если мы этого не сделаем, то окажемся далеко позади других ведущих стран», — объяснила она.

Пресс-служба ПЦБК

В августе 2024 года был принят закон «О развитии креативных индустрий в Российской Федерации», подробно о котором рассказала замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. Другие доклады и обсуждения были посвящены проектам в сфере экономики впечатлений, роли креативных индустрий в развитии малых городов и деревень, исследованию концепции благополучия человека, внедрению модели клиентократии в государственное управление.

Также 13 марта стартовала работа секции «Креативный капитал и инновации в управлении», где представители промышленных и IT-компаний, креативных индустрий обсудили внедрение инновационных подходов в производственные и управленческие процессы.

В частности, советник генерального директора ПЦБК, кандидат экономических наук Татьяна Нелюбина рассказала участникам секции о применении на предприятии рефлексивных моделей управления, которые помогают руководить сложными организационными и технологическими проектами в условиях высокой неопределённости.

Движение к цели идёт в несколько этапов — шагов, после каждого из которых идёт краткая рефлексия с продуманным перебором и исследованием различных вариантов и возможностей. По словам спикера, такая модель имеет свои преимущества.

Пресс-служба ПЦБК

Татьяна Нелюбина, советник генерального директора ПЦБК, кандидат экономических наук:

— Результативность команд по проведению сложных модернизаций оборудования за три года выросла в четыре раза. Ещё один успешный пример — переход с системы управления производством 1С:УПП на 1С:ERP. Реализация проекта заняла три месяца, более 500 пользователей были переведены на новую систему. Но такая результативность приходит не сразу, ей предшествует период проб и ошибок, к нему нужно быть морально и организационно готовыми. Тех, кто справится с первыми трудностями, ждёт высокий результат и гордость за решение сложной задачи.

Добавим, что IX Пермский экономический конгресс организует экономический факультет ПГНИУ совместно с дирекцией межвузовского кампуса «Будущее Пармы» при поддержке правительства Прикамья и промышленных предприятий региона. Партнёром события выступает, в том числе, Пермская целлюлозно-бумажная компания.

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