В Прикамье на трассе под Чайковским погиб водитель Kia Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с грузовиком Поделиться Твитнуть

Фото: Госавтоинспекции Прикамья

На территории Чайковского городского округа 13 марта произошло смертельное ДТП, в котором погиб 40-летний водитель автомобиля Kia.

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, около 16:50 на автодороге Кукуштан—Чайковский со стороны Чайковского в направлении д. Гаревая двигался автомобиль Кia, который на 242 км выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

Фото: Госавтоинспекции Прикамья

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Фото: Госавтоинспекции Прикамья

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В Госавтоинспекции Прикамья напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, беречь себя и своих близких.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.