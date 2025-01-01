В Прикамье на трассе под Чайковским погиб водитель Kia
Легковой автомобиль столкнулся на встречной полосе с грузовиком
На территории Чайковского городского округа 13 марта произошло смертельное ДТП, в котором погиб 40-летний водитель автомобиля Kia.
Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, около 16:50 на автодороге Кукуштан—Чайковский со стороны Чайковского в направлении д. Гаревая двигался автомобиль Кia, который на 242 км выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В Госавтоинспекции Прикамья напоминают о необходимости соблюдать Правила дорожного движения, беречь себя и своих близких.
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