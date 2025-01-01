При проведении лыжной гонки в Краснокамске был травмирован несовершеннолетний Ребёнку не была оказана первая медицинская помощь Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Краснокамска выявила нарушения при проведении Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которую организовала администрация округа.

При массовом старте на дистанции 2 км был травмирован несовершеннолетний участник соревнований, что и послужило причиной для проверки.

В пресс-службе прокуратуры Прикамья рассказали, что не было организовано дежурство бригады скорой помощи, соответственно, первая медицинская помощь ребёнку не была оказана. В травматологическое отделение горбольницы Краснокамска несовершеннолетнего с трассы, которая находилась в п. Майском, доставил его законный представитель, а не скорая.

По результатам проверки прокурор Краснокамска внёс главе округа представление об устранении нарушений закона. В отношении начальника Управления по спорту и физической культуре администрации округа прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), которое направлено на рассмотрение мировому судье.

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